Ecco il Festival dell’ospitalità contemporanea: Terni nel segno di vini, distillati e cibo

TERNI – Presentato questa mattina nella sede della Confcommercio Terni l’edizione zero della kermesse “Ospitalità contemporanea Festival”, dal primo fino all’8 ottobre. La manifestazione si svolgerà nel centro della città dell’acciaio per poi spostarsi a Poscargano e Piediluco, luoghi dove c’è un legame storico tra il settore ospitalità e la città.

Il programma

Saranno sette giorni intensi con 20 ospiti nazionali ed internazionali, 10 masterclasess e laboratori, oltre 30 aziende locali coinvolte. Tre le aree tematiche (aperitivo, cena e dopocena) presenti che proporranno degustazioni di distillati e vini, menu drink e food a tema storico, e poi ancora special guest del mondo food&beverage, show e dimostrazioni pratiche.

Spazio anche alle masterclasses riservate agli operatori del settore con laboratori gratuiti aperti al pubblico. Le masterclasses sono uno strumento di divulgazione e innovazione sui grandi temi che riguardano i prodotti merceologici che caratterizzano il mercato. Negli ultimi anni si è assistito ad un nuovo modo di concepire sia la produzione che la comunicazione dei prodotti enogastronomici.

Sarà anche un fine settimana da vivere da mattino a sera con i locali del centro che ospiteranno spettacoli musicali e non solo, coinvolgendo in una grande festa grandi e piccoli. Il programma completo è a questo link.

“E’ importante investire su un evento – spiega Maria Bruna Fabbri di Confcommercio Terni – che valorizzasse al massimo la professionalità, la professione e conseguentemente poi la formazione nel settore. La capacità degli operatori di far rete per noi è fondamentale perché è una chiave di volta per garantire una prospettiva al settore dei pubblici esercizi e più in generale della recettività i un settore fondamentale per il settore del nostro territorio”.

All’interno della manifestazione ci sarà un percorso di eventi dedicati, con aree tematiche storiche e sociali con produttori del territorio e internazionali.

Il Pala-Si in piazza della Repubblica, ospiterà incontri con esperti di settore, rappresentanti di associazioni di categoria e politici, imprenditori locali e nazionali, per discutere di tutti i grandi i temi che caratterizzano il mondo sociale e culturale del settore ospitalità. Dalle problematiche del mondo del lavoro, passando per il bere responsabile fino al rapporto tra cultura umanistica e ospitalità

Le parole degli intervenuti

“E’ il primo Festival sull’ospitalità della città. – continua uno degli organizzatori Francesco Santocchi dell’Associazione Ospitalità contemporanea – Abbiamo voluto coinvolgere le aziende del territorio che hanno una storia. Porteremo in città in questi sette giorni ospiti molto importanti di carattere nazionale ed internazionale con l’obiettivo di fare innovazione, cultura e sviluppo economico”.

Gli fa eco Andrea Barbarossa di Eventi.com: “Abbiamo voluto coinvolgere varie figure come chef, barman, pasticceri, operatori di sala e imprenditori di vario genere del mondo food & beverage per fare rete e coinvolgere l’intera città. Si inizierà domenica primo ottobre al Molo 21 di Piediluco dalle 12 alle 21 con degustazioni e dj set con la partecipazione di tutti i locali associati”.

Un evento realizzato da Associazione Ospitalità Contemporanea ed Eventi.com, con il patrocinio di Comune di Terni e Confcommercio Terni.