Ecco il calendario del Perugia per la fase-2: sarà un tour de force serale

PERUGIA – Ufficiale il calendario della serie B per la ripresa del calcio. Si parte con il recupero di Ascoli-Cremonese, il 17 giugno in preserale, poi via alle giornate da recuperare. Il Perugia, proprio perchè impegnato con l’Ascoli, riparte il 21 giugno alle 20.30. Per la squadra di Cosmi poi sempre match alle ore 21, tranne a Cosenza in pre serale (18.45).

Ecco di seguito quindi, le gare.