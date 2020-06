Ecco i nuovi spot per il turismo in Umbria in onda sulle tv nazionali

PERUGIA – Altro spot della Regione Umbria, in rotazione nelle ultime ore, nei principali canali televisivi italiani. Il video fa parte della campagna di comunicazione per rilanciare il turismo in Umbria dopo il lockdown dovuto al Coronavirus. Nella clip di quindici secondi, per il mese di giugno, scorrono le immagini di alcuni dei borghi, delle città e dei paesaggi naturali più iconici della regione accompagnati da una voce rassicurante e ammiccante: “Respira, lasciati trasportare dall’emozione in luoghi pieni di intensità e bellezza. Vivi ogni momento, risveglia i sensi. Umbria, una terra meravigliosa che ti fa sentire bene”