Ecco “Da sola”, il singolo del cantautore perugino d’adozione Alessandro Voccia

PERUGIA – Dopo più di vent’anni sui principali palchi d’Italia come leader dei “Diana”, Alessandro Voccia tenta ora il grande salto nella carriera di solista con un singolo che vuole essere la risposta al momento di emergenza, non solo sanitaria ma soprattutto umana, che la nostra società sta attraversando ad ogni livello ormai da tempo. Nasce così “Da sola”, scritto e prodotto assieme a Lauretta Ricci, uscito da poche ore sulle principali piattaforme digital streaming e subito nel gradimento di migliaia di followers.

Già in passato il cantante e compositore, ormai perugino d’adozione ma originario di Vico Equense, aveva intrapreso numerosi progetti musicali, tra cui la colonna sonora della mostra “Andy Warhol in the City”, dedicata all’iconico profeta della pop-art con grande successo di pubblico in Italia e non solo. Ma adesso, dopo aver entusiasmato con la sua inesauribile energia il pubblico di piazze e live club assieme alla sua storica band, Voccia si avventura in un’idea inedita perché “in questo periodo per tutti particolarmente drammatico – dice Alessandro parlando del suo nuovo singolo – la musica ci ha letteralmente tenuti a galla. Il brano infatti racconta della solitudine e delle difficoltà che la quoidianità spesso ci porta ad affrontare, ma anche della voglia di reagire e di accettarsi, trovando dentro di sé la forza per riprendere in mano la propria vita e potersi sentire finalmente bene, anche da soli”.

Musica incisiva e dalle mille sonorità, voce modulata su più scale che riesce a osare grazie anche alla lunga esperienza sul palco, video accattivante con immagini mozzafiato: Alessandro Voccia si rivolge al vasto pubblico della rete con un biglietto da visita importante che va ben oltre i propri canali social. Auspicando il grande salto.