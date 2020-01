E45, auto finisce fuori strada e si ribalta in un campo: un ferito

CITTA’ DI CASTELLO – Un’automobile è rimasta coinvolta in un incidente stradale, poco dopo la mezzanotte di mercoledì all’uscita della E45 di San Giustino, in direzione Pistrino. Il conducente è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Città di Castello e i vigili del fuoco del distaccamento tifernate.