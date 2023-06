E’ umbro il miglior ristorante italiano dell’olio 2023

PERUGIA – L’Umbria è tra i vincitori del concorso nazionale Turismo dell’Olio, iniziativa promossa dall’associazione nazionale ‘Città dell’Olio’ che premia le migliori esperienze italiane di oleoturismo. Ad aggiudicarsi il primo premio della terza edizione, nella categoria ristorazione, è ‘Il Frantoio di Assisi’, guidato dallo chef Lorenzo Cantoni, con l’esperienza “Evoluzione delle consistenze dell’olio”, la filosofia che contraddistingue le sue proposte culinarie. ‘Il Frantoio’, con una tradizione anche nell’ospitalità con il Fontebella Palace Hotel, è un ristorante nei pressi della Basilica di San Francesco. La struttura aveva ottenuto il riconoscimento anche nel 2022.

Diffondere la cultura

‘Il Frantoio’ è nella Guida Michelin e oggi la sua cucina seleziona oltre sessanta oli con “l’obiettivo di diffondere la cultura olio-enogastronomica utilizzando l’extravergine non come condimento ma come ingrediente”. “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo premio – affermano Elena Angeletti, ceo della struttura, e lo chef Lorenzo Cantoni – perché conferma come la scelta intrapresa per il Frantoio, in questi ultimi anni, sia stata lungimirante. Incentrare tutta la cucina sull’extravergine, abolendo il burro animale al 100 per cento, fa sì che i nostri ospiti possano fare esperienze gastronomiche di qualità, mangiare piatti studiati per il loro benessere, privi di soffritti. Una scelta che si inserisce tra i punti cardini delle potenzialità legate all’oleoturismo, un settore dove la domanda dell’offerta turistica è in fase di sviluppo e di evoluzione, a partire dalle degustazioni dell’extravergine, un’esperienza che affianchiamo alle proposte culinarie del nostro menu”.