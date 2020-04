È umbro il miglior olio 2020 secondo il Gambero rosso: premio per Marfuga

PERUGIA – Il Gambero rosso premia l’azienda umbra Marfuga, riconoscendole il premio azienda 2020 per la sezione Oli d’Italia. Festa grande a Campello sul Clitunno per il riconoscimento che sancisce il successo della produzione olearia di Francesco Gradassi, che ha già ottenuto il bollino delle Tre Foglie con l’olio verde “L’affiorante”, che è al 100 per cento moraiolo. Per Gradassi “questo prestigioso premio, mette in risalto non solo Marfuga, ma tutto il settore dell’agroalimentare dell’Umbria, in un periodo fortemente compromesso a causa dell’emergenza sanitaria”.

Basi In questo senso Stefano Polacchi, curatore della Guida, invita i produttori del comparto a “continuare a lavorare, a costruire le basi per uscirne bene, a preparare il terreno per quando si potrà tornare nella vita di relazione e sui mercati, quando le aziende avranno davvero bisogno di ampliare visioni e orizzonti. L’uscita dalla fase di emergenza per la pandemia potrebbe essere una occasione importante per rimarcare e far valere questi elementi positivi, questa identità fondata sull’eccellenza”.