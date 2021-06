È morto Guglielmo Epifani, messaggi di stima e cordoglio dall’Umbria

PERUGIA – Mondo sindacale e politico in lutto. È morto Guglielmo Epifani, già segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010 e, per pochi mesi nel 2013, del Partito democratico per poi passare a Liberi e Uguali di cui era attualmente parlamentare. Nato nel 1950, la sua famiglia era originaria di Cannara, Comune che nel 2011 gli aveva concesso la cittadinanza onoraria. Epifani è stato il primo socialista a guidare la Cgil, fu vice di Bruno Trentin e poi di Sergio Cofferati. Con la nostra regione aveva mantenuto un rapporto di vicinanza. “È stato uno strenuo difensore dei diritti dei lavoratori – spiegano i consiglieri dem – un sindacalista arguto e capace di dialogo, ma anche di portare avanti strenue battaglie. Uomo colto e generoso, che ha dedicato la vita ai più deboli e alla difesa del lavoro. Amava molto l’Umbria ed era particolarmente legato ai nostri territori”, dichiara il capogruppo in Regione e segretario regionale Pd, Tommaso Bori.