È morta Alba Caprini: era tra le principali animatrici di Perugia 1416

PERUGIA – È morta Alba Caprini, una tra le principali animatrici di Perugia 1416. La donna, che ha lavorato una vita in Soprintendenza, è deceduta all’età di 66 anni, lasciando due figli, Flavia e Andrea, oltre al marito Oscar Bigarini. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Andrea Romizi e dall’assessore alla cultura Leonardo Varasano, a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Perugia. Originaria di Castiglione del Lago, ma ormai da tanti anni perugina d’adozione, Alba Caprini dopo il pensionamento, avvenuto ormai qualche anno fa, si era dedicata anima e corpo a una delle sue grandi passioni, ossia Perugia 1416, in cui aveva fermamente creduto fin dalla sua fondazione avvenuta nel 2016. Alba Caprini aveva sempre fatto parte del Consiglio dei Savi del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna, specializzandosi nella scelta e cura degli abiti d’epoca per il corteo.