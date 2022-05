E’ la notte magica del Grifo, Monza ko al Curi: Ferrarini regala al Perugia la gioia dei playoff

PERUGIA-MONZA 1-0 (0-0)

PERUGIA (3-4-1-2): 22 Chichizola, 6 Segre, 8 Burrai, 9 De Luca, 10 Matos (28′ st 7 Carretta), 15 Dell’Orco, 21 Curado, 23 Falzerano (28′ st 30 Ferrarini), 25 Santoro (28′ st 18 D’Urso), 39 Sgarbi, 44 Lisi (9′ pt Beghetto). A disp: 1 Fulignati (GK), 27 Zaccagno (GK), 4 Gyabuaa,, 5 Angella, 14 Murgia, 16 Ghion, 49 Baldi. All.: Massimiliano Alvini

MONZA (3-5-2): 16 Di Gregorio, 4 Mazzitelli (17′ st D’Alessandro), 5 Caldirola, 7 Machin (17′ st Barberis), 9 Gytkjaer (17′ st Mancuso), 13 Pereira, 30 Carlos Augusto, 31 Sampirisi, 47 Mota Carvalho, 79 Molina, 84 Ciurria. A disp: 1 Lamanna, 2 Donati, 10 Valoti, 19 Favilli, 21 Ramirez, 26 Antov, 28 Colpani, 34 Marrone, 98 Pirola. All. Giovanni Stroppa

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna (Alberto Tegoni di Milano e Pasquale De Meo di Foggia) IV ufficiale: Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore VAR: Paolo Valeri di Roma 2 AVAR: Damiano Margani di Latina.

RETI: 40′ st Ferrarini

NOTE: serata fredda con freddo. Presenti 6828 spettatori. Espulso dalla panchina a fine primo tempo il direttore sportivo Giannitti per proteste. Ammoniti Burrai, Caldirola, D’Alessandro, Ferrarini

PERUGIA – Il Perugia batte il Monza 1-0 a stacca un biglietto per i playoff. Dopo un combattutissimo match, al Curi la squadra di Massimiliano Alvini si aggiudica un posto per la post season e si mette in corsa per la promozione in Serie A. Un obiettivo meraviglioso, arrivato al termine di una stagione regolare in cui la formazione biancorossa ha mostrato carattere e voglia di fare. Bene così. Il cammino del Grifo continua. Si comincia contro il Brescia.

Primo tempo Al 9′ la difesa del Perugia respinge un tiro da fuori di Ciurria. Al 13′ è Segre a tentare la via del gol dal limite dell’area ma trova Di Gregorio pronto a catturare la sfera. Al 17′ una spennellata di Matos finisce fuori di un soffio. Al 26′ brividi per il Perugia: Molina serve Gytkajer che non inquadra bene la porta umbra. Al 27′ Falzerano manda alta una conclusione sopra la traversa brianzola. Al 31′ Chichizola fa facile preda un tiro di Machin dal limite. Al 32′ De Luca va di tacco e vede scivolare la palla a pochi centimetri dal palo. Al 37′ l’estremo perugino si distende e blocca una conclusione di Ciurria. Al 39′ i padroni di casa vanno vicini al vantaggio: traversone da sinistra di Beghetto, Di Gregorio anticipa De Luca; sulla ribattura l’estremo dei lombardi scaccia una incornata di Falzerano. Al 42′ De Luca ci prova da lontano e la sfera non fa altro che sfilare fuori. Quando si è nel bel mezzo dei minuti di recupero Matos viene fermato da Di Gregorio. Successivamente la squadra di casa reclama un calcio di rigore per un ipotetico tocco di mano di un giocatore monzese ma il signor Fabbri lascia tutto invariato. Si va negli spogliatoi per l’intervallo a reti inviolate.

Secondo tempo Si torna sul rettangolo verde con gli stessi 22 protagonisti della prima frazione. Squillo del Perugia al 49′: De Luca si libera in area, calcia e becca in pieno la traversa dei brianzoli. Al 53′ Chichizola para un tiro di Gytkaer. Al 56′ il portiere del Grifo ferma anche Molina. Al 64′ Matos colpisce il pallone di testa ma Di Gregorio cattura senza problemi. Al 74′ De Luca parte a botta sicura dal limite e spedisce la sfera in alto. Al 76′ Caldirola ruba palla a Carretta che si trovava in area e salva tutto in corner. Due miracoli a distanza ravvicinata da parte di Chichizola al 77, prima su Mancuso e poi su Ciurria: il portiere perugino mantiene il risultato sullo 0-0. Al 79′ la palla sibila sopra la traversa perugina dopo un tiro di Mancuso. All’85’ il Grifo affila l’artiglio: Ferrarini viene servito perfettamente, calcia e batte l’estremo brianzolo siglando l’1-0. Al quartro dei 5′ di recupero Chichizola nega la gioia del gol al Monza parando un traversone da destra. Finisce 1-0 per il Grifo. E sono playoff.