Due umbri alle audizioni di Musicultura: il ternano Rosewood e l’orvietana Moà

C’è anche un po’ d’Umbria alle audizioni di Musicultura, il concorso nazionale della canzone popolare e d’autore che si svolge ogni anno all’arena Sferisterio di Macerata. Saranno 8 gli artisti che arriveranno ad esibirsi su quel palco ma intanto da venerdì per i 56 selezionati dalla commissione artistica presieduta da Ezio Nannipieri, ci sarà da confrontarsi con le audizioni live, che andranno in scena alla Teatro Lauro Rossi, alla presenza ogni giorno di un ospite della scena musicale italiana, che si aggiungerà alla commissione.

A rappresentare l’Umbria ci sono due nomi della provincia di Terni. La prima è Moà, al secolo Martina Maggi, di Orvieto. Già terza a All Together Now, finalista ad Area Sanremo 2021 e recentemente vincitrice del premio Bianca d’Aponte per il cantautorato al femminile. Recentemente l’abbiamo vista ospite nel programma di Nek “Dalla strada al palco”.

L’altro nome è quello di Giordano Conti, in arte Rosewood, cantautore ternano classe 1996. Debutta nel 2020 con l’album “Impersonale”, tra l’ambient e il post rock. Nella sua evoluzione artistica più recente c’è una svolta pop, con tante contaminazioni punk-rock, emo, trap e persino heavy-metal.

Entrambi si esibiranno il 25 febbraio.

Gli sfidanti noti

Nel lotto dei 56 che saranno audizionati c’è anche qualche nome nuovo: Zic, protagonista recentemente ad Amici; il bresciano Matteo Faustini, che si è fatto conoscere dal pubblico grazie ad Area Sanremo e a Sanremo Giovani 2020, oltre alla finale di Una Voce per San Marino 2022 e i fiorentini Manitoba, in gara ad X Factor.

Obiettivo semifinali

L’obiettivo di questo primo step è accedere alle semifinali, a cui prenderanno parte 16 artisti,che si esibiranno live e che godranno anche del supporto e della promozione di Radio 1 partner dell’evento. Da quel gruppo di semifinalisti, saranno scelti gli 8 che si giocheranno la vittoria allo Sferisterio.