Due scalatori morti sul Gran Sasso: uno è un quarantenne di Sansepolcro

Le autorità hanno presto trovato le due auto delle vittime, che erano parcheggiate alla base per Intermesoli. Subito dopo sono arrivate sul posto le squadre di ricerca, partite da Teramo e che, malgrado le forti raffiche di vento e la pioggia, hanno raggiunto la base della parete, senza però riuscire a individuare i due escursionisti. Domenica mattina, poco dopo l’alba, è decollato da Preturo (L’Aquila) l’elicottero dei soccorritori che ha compiuto una ricognizione della zona e in prossimità di Pizzo Intermesoli. Poco dopo la tragica scoperta con l’avvistamento, in fondo a un canale, dei corpi dei due uomini. Le autorità hanno allertato la Prefettura e ottenuto dal magistrato il nulla osta per il recupero dei due alpinisti. Tra le ipotesi al vaglio le mutate condizioni climatiche di ieri, che potrebbero aver fatto precipitare i due uomini.