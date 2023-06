Due comuni di Umbria e Marche insieme per aiutare bimbo malato

CITTA’ DI CASTELLO – Due comuni, di Umbria e Marche uniti per Elia, bambino di 10 anni che abita al confine tra le due regioni e lotta di distrofia muscolare. Un ‘campione del sorriso’ con la maglia della Juventus. A San Maiano, frazione di Città di Castello, la Pro loco ha organizzato per lui un torneo di calcio a cinque ( che si concluderà venerdi 23 giugno) abbinato ad una spontanea raccolta fondi che in poco tempo si è tramutata in un assegno che è stato consegnato alla famiglia per sostenere in particolare le ingenti spese di adeguamento strutturale dell’abitazione alle crescenti e mutate esigenze di deambulazione del bambino che frequenta la scuola primaria ad Apecchio nelle Marche.

Pro loco e società rionali

Due comuni di regioni diverse, 18 fra Pro loco e società rionali, tante persone dell’uno e dell’altro versante territoriale, si sottolinea in una nota dell’amministrazione comunale tefernate – hanno messo insieme 2.700 euro. Il primo passo verso altre iniziative di solidarietà come ha tenuto a precisare il presidente della pro loco di San Maiano, Fabio Fortuni, promotore dell’iniziativa insieme a tutto lo staff del paese. Per il comune di Citta’ di Castello, hanno portato i saluti a nome del sindaco Luca Secondi, l’assessore alle Politiche Sociali, Benedetta Calagreti ed il consigliere comunale, Roberto Brunelli, mentre per il comune di Apecchio, in rappresentanza del sindaco Vittorio Nicolucci, i consiglieri, Sabina Orlandi e Massimo Cardellini, unitamente al vice presidente dell’assemblea legislativa regionale, Michele Bettarell. Sottolineando in maniera unitaria la “straordinaria serata” ed annunciando ulteriori iniziative a favore di Elia e della sua famiglia.