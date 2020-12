Due chili di hashish sotto al sedile: coppia finisce in carcere

TERNI – Sono stati arrestati e portati nel carcere di Capanne la coppia di giovani fermata venerdì sera all’altezza di Orte dagli uomini della polizia stradale insospettiti dall’andatura lenta dei due, un giovane di 26 anni di nazionalità cilena e un’italiana di 22 anni. All’alt la coppia, che viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta, è scusa dall’abitacolo e immediatamente gli uomini del comandante Stefano Spagnoli sono stati raggiunti da un fortissimo odore di hashish.

Nervosismo Evidentemente il nervosismo dei due ragazzi che hanno anche fornito motivazioni contraddittorie sul viaggio intrapreso. In breve la perquisizione dell’Alfa Romeo ha permesso di trovare la busta di plastica sistemata sotto al sedile del conducente, con all’interno 18 panetti di “fumo”, per un peso di poco superiore a un chilogrammo e 800 grammi. Ai polsi di entrambi sono scattate le manette con la procura di Viterbo, competente in quel tratto di A1, li ha fatti portare in carcere in attesa della direttissima. Il valore della droga è stimato intorno a 20 mila euro.