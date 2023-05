MAGIONE – Ancora una tragedia sulle strade dell’Umbria. Incidente nelle prime ore di domenica lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, all’altezza di Torricella di Magione. Nello scontro tre giovani hanno perso la vita. Sul posto si sono portati gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Perugia, a bordo dell’unica auto coinvolta viaggiavano quattro persone: Il veicolo viaggiava in direzione Perugia e il ramo di uscita dello svincolo di Torricella è rimasto temporaneamente chiuso per consentire soccorsi e rilievi. A perdere la vita sono state due ragazze e un ragazzo, un 28enne ecuadoriano che si trovava alla guida del mezzo e che per ora è l’unico identificato. La ragazza sopravvissuta è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sarebbero molto gravi. L’incidente è avvenuto su una semicurva della corsia d’accesso al raccordo. Proprio a ridosso della carreggiata del Perugia-Bettolle. L’auto ha divelto una parte del guardrail finendo nel terreno sottostante tra una vegetazione piuttosto fitta. Fascicolo della Procura

La procura della Repubblica di Perugia aprirà un fascicolo esplorativo per chiarire le cause dell’incidente. Secondo quanto appreso dall’Ansa l’ipotesi di reato è l’omicidio stradale. Verrà quindi disposta l’autopsia sul conducente della vettura, un sudamericano. L’auto dopo avere divelto un tratto di guardrail su una semicurva è finita in un terreno sottostante. In base a una prima testimonianza raccolta dagli inquirenti nell’incidente non ci sarebbero altre auto coinvolte. I magistrati – il sostituto Paolo Abbritti e il procuratore capo Raffale Cantone – che coordinano l’attività dei carabinieri vogliono però capire con precisione cosa sia successo. Valutando anche la velocità del mezzo, l’eventuale assunzione di alcol e altri elementi.

Incidente lungo la Pian d’Assino