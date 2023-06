PERUGIA – Un morto e tre feriti è il bilancio di un incidente che giovedì ha coinvolto un camion e due auto sulla carreggiata nord dell’Autosole tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze. Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale di Orvieto. Intervenuta con i soccorsi sanitari e a personale di Autostrade per l’Italia. Per consentire i soccorsi il tratto nel pomeriggio è stato temporaneamente chiuso al traffico. E’ una sedicenne di origini non umbre la vittima dell’incidente.

Accertamenti in corso

Su quanto successo sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale di Orvieto. E’ stato riaperto intorno alle 19.15 il traffico sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze, che era stato chiuso a causa di un incidente. Lo riferisce Autostrade per l’Italia. Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano sette chilometri di coda in diminuzione in direzione Firenze tra Orvieto e Chiusi.