PERUGIA – Una ragazza di 19 anni, Martina Socciarelli, originaria di Perugia ma residente in Friuli ha perso la vita in un incidente stradale tra la moto che guidava e un’auto. E’ accaduto la notte di venerdì. Inutili sono stati i soccorsi. Sul posto è sopraggiunto anche l’elisoccorso. L’incidente è avvenuto a Verzegnis (Udine) sulla ex provinciale, lungo la strada che porta a Sella Chianzutan, dopo l’abitato di Chiaicis. La notizia è riportata dal quotidiano il Gazzettino.