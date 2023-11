Dramma sulla Flaminia, auto investe un cavallo: muore una donna a Campello

SPOLETO – Una donna di 57 anni è morta dopo che la vettura all’interno della quale stava viaggiando ha colpito un cavallo, lungo la Flaminia, all’altezza di Campello sul Clitunno. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 di sabato mattina. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra da Spoleto su richiesta del 118, il cavallo ha improvvisamente attraversato la quattro corsie. La donna è morta dopo il trasporto in ospedale. In seguito all’impatto è morto anche il cavallo. Su quanto accaduto sono ancora in corso accertamenti