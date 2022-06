PERUGIA – Tragico incidente sul lavoro a Città della Pieve nella mattinata di martedì, in località Ponticelli. Un operaio di 58 anni, dipendente di una ditta privata della provincia di Napoli, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno in transito lungo la ‘linea lenta’ Roma-Firenze. L’uomo stava svolgendo un intervento di manutenzione elettrica sulle canaline a lato della ferrovia, impegnato nella posa a terra di cavi necessari alla circolazione ferroviaria quando è stato investito dal convoglio che lo ha ucciso sul colpo. Sul posto si sono portati gli operatori sanitari del 118 i carabinieri della Compagnia di Città della Pieve e i vigili del fuoco pievesi e del comando di Perugia. Le indagini sull’accaduto sono coordinate dalla procura della Repubblica di Perugia. Il traffico lungo la direttrice è stato sospeso per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Sull’incidente sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica.