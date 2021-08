Dramma dopo Perugia-Ascoli: tifoso marchigiano muore allo stadio

PERUGIA – Finisce in tragedia Perugia-Ascoli. Un tifoso del club bianconero di 56 anni è morto per un malore dopo il fischio finale. Si tratta di un uomo residente a San Benedetto del Tronto. Soccorso dal personale del 118 sulle tribune del settore ospiti l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Perugia dove è giunto senza vita. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Cordoglio anche da parte dei tifosi del Grifo a quelli bianconeri per questa tragedia

La nota dell’Ascoli. Così la nota del club bianconero. “È con immenso dolore e incredulità che l’Ascoli Calcio apprende della morte di un suo tifoso avvenuta in occasione della trasferta della squadra al “Curi” di Perugia. Una serata che doveva essere di festa per i colori bianconeri si è trasformata in una tragedia che ha lasciato tutti interdetti e affranti. Il patron Massimo Pulcinelli, il presidente Neri e tutto il cda dell’Ascoli esprimono profondo e sincero cordoglio alla famiglia”.