Dramma a Valfabbrica, operaio muore travolto dal terreno durante lavori di scavo

VALFABBRICA – Un operaio di poco meno di 50 anni è morto dopo essere stato travolto giovedì dal terreno mentre si trovava all’interno di uno scavo per la sistemazione di alcune tubature nella zona di Valfabbrica. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. La ditta per la quale lavorava era impegnata in un cantiere edile. L’uomo, un italiano, è risultato dipendente di una ditta che aveva preso in appalto l’intervento che sembra riguardasse una fognatura. Il terreno ai lati dello scavo dove si trovava ha però ceduto per cause da chiarire. L’operaio è stato soccorso dal personale del 118 ed estratto vivo ma è poi morto in ospedale.

L’appello dei sindacati

“Il 2024 si apre nel peggiore dei modi, dopo il terribile 2023, dove si sono registrate 25 morti certificate dall’Inail nei primi 11 mesi. Una nuova vittima del lavoro, a Valfabbrica, l’ennesimo episodio di una mattanza che va avanti senza soluzione di continuità e che dobbiamo fermare. L’ennesima vita spezzata nell’esercizio di un diritto costituzionale come quello del lavoro. Per questo è urgente dare le gambe alla Piattaforma sindacale unitaria per la ‘Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”. Così i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maria Rita Paggio, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari che chiedono “per l’ennesima volta un incontro urgente per discutere delle nostre proposte presentate all’iniziativa del 31 ottobre 2023”.