Dramma a Terni, uccide a coltellate la moglie durante una lite: fermato

TERNI – Dramma nel primo pomeriggio di giovedì in via del Crociere, nella zona di borgo Rivo a Terni. Una donna di circa 60 anni di età, di nazionalità albanese, è stata trovata senza vita. La morte sarebbe avvenuta nel corso di una lite durante la quale la donna è stata aggredita a coltellate. A seguito dell’intervento della polizia di Stato, sul posto squadra Mobile, Volante e Scientifica, è stato fermato il marito, connazionale, presunto autore dell’omicidio. La donna, da quanto appreso, lavorava come commessa in un negozio di borgo Rivo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Terni. Il pm di turno è Giorgio Pannucci e sul posto è intervento il medico legale Luca Tomassini per la prima ispezione cadaverica.

Secondo femminicidio in pochi giorni

E’ il secondo femminicidio avvenuto in Umbria nel giro di pochi giorni quello avvenuto giovedì a Terni. Martedì, un uomo e una donna, di 66 e 56 anni, erano stati trovati morti in casa a Tuoro sul Trasimeno dove al culmine di una lite l’uomo avrebbe soffocato la compagna e convivente per poi suicidarsi impiccandosi. Alcuni biglietti scritti a mano dall’uomo erano stati trovati nell’appartamento. La Procura di Perugia ritiene un omicidio-suicidio quanto avvenuto. La tragedia si era consumata nel pomeriggio-sera di lunedì, ma l’allarme era scattato intorno alle 19 del giorno successivo.

L’uomo, è stato accompagnato negli uffici della Polizia di Stato di Terni . Si tratta di un cittadino albanese di 62 anni, regolarmente residente in Italia, al momento senza

lavoro, è stato portato in questura, per chiarire la sua posizione.