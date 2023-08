Terni, stroncato da un malore titolare di un noto bar, aveva soltanto 40 anni

TERNI– Da anni gestiva il bar New York, proprio a fianco della chiesa di Campitello e per questo era un punto di riferimento per tanti: per chi andava a seguire le partite o le gare al palazzetto a due passi, ma anche per i tanti che abitano quel quartiere, primi fra tutti i parrocchiani di una delle chiese più grandi e popolose di Terni. E in fondo il destino aveva unito il suo passato: ex educatore nell’Azione Cattolica, da ragazzo lo chiamavano “Solero”, per via di quello che allora era il colore dei suoi capelli. Ora gestiva un bar, uno degli esercizi storici e più conosciuti di Terni. Daniele Santini è morto all’improvviso, attorno alle 13 di sabato 29 agosto. Un infarto lo ha stroncato davanti casa, a nemmeno 40 anni.

Soccorsi inutili

Inutili, purtroppo, i soccorsi da parte degli operatori del 118 di Terni che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al dramma hanno fatto seguito gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Lascia la moglie e una bambina. La città perde una persona disponibile, seria e generosa, benvoluta da tutti nell’ambiente. La redazione de Lanotiziaquotidiana si unisce al cordoglio