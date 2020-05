Orvieto, giovane donna si suicida gettandosi dalla Fortezza Albornoz

ORVIETO. Tragedia nella mattinata di giovedì ad Orvieto. Una giovane donna, di circa 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dalla Fortezza Albornoz. Un volo di trenta metri che non le ha lasciato scampo. Ignote ancora sia le generalità della donna che le motivazioni del gesto. A dare l’allarme aj Carabinieri della Rupe sarebbe stata una telefonata che avvisava di un corpo a terra. . All’arrivo dei soccorsi, però, non c’era più niente da fare. Il corpo senza vita della giovane donna è stata posto a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasportato all’obitorio dell’ospedale civile Santa Maria della Stella. Non sono stati trovati biglietti o messaggi scritti dalla ragazza.