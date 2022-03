MARSCIANO – Tragedia a Marsciano, quando una donna è rientrata a casa e si è accorta che nell’abitazione vie erano dei ladri. Il terrorore purtroppo le è stato fatale e la donna è deceduta a causa di un malore fatale: il fatto è accaduto a Papiano, come reso noto nella serata di lunedì dal sindaco Francesca Mele. Il sindaco spiega che per i furti nel territorio “siamo in costante contatto con le forze dell’ordine che operano a Marsciano e con le autorità, a partire dal comando regionale dei carabinieri e dalla prefettura, con cui prosegue il lavoro legato alla realizzazione della nuova caserma e all’implementazione del numero di carabinieri presenti sul territorio. Proprio il rafforzamento dell’organico – sottolinea – insieme al progetto di videosorveglianza, è l’intervento prioritario da attuare e quello che, traducendosi in un potenziamento del controllo del territorio, avrebbe un impatto maggiore in termini di sicurezza. L’attuale organico effettivo di forze dell’ordine – rimarca – è assolutamente insufficiente per un comune che, per la sua estensione e per la presenza di numerose frazioni e nuclei abitati sparsi, è già di suo ben difficile da controllare. Su questo torno quindi a fare un appello alle autorità preposte affinché prendano atto della situazione critica che come comunità stiamo vivendo a causa dei continui furti”.