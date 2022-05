GUBBIO – Dramma in via della Piaggiola, non lontano dalla frazione di Cipolleto a Gubbio. Un 23enne ha perso la vita dopo essere finito con lo scooter in un canale d’acqua a lato della carreggiata intorno alle 9 di lunedì: purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118. Il ragazzo stava rientrando dalla festa dei Ceri Mezzani che, come quella del 15 maggio scorso, è stata la prima dopo due anni di stop imposto dalle restrizioni anti Covid. Sul posto anche i Vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.