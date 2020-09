Dramma a Fossato di Vico, ciclista cade e perde la vita

FOSSATO DI VICO – Un uomo di 62 anni di Fossato di Vico è stato trovato morto nel pomeriggio di domenica dopo che di lui si erano perse le tracce in un’area impervia dove si era inoltrato con la bici. Sul posto si sono recate tre squadre del Soccorso alpino dell’Umbria che hanno ritrovato il corpoqualche ora dopo la scomparsa. “Poco prima delle ore 16 di domenica – è la nota del Sasu – la centrale unica regionale del 118 (Cur) ha allertato il Soccorso alpino e speleologico Umbria (Sasu) per un intervento nel comune di Fossato di Vico, per un biker – B.E. di 62 anni, abitante del luogo – di cui si erano perse le tracce in un’area impervia. Sul posto si sono recate tre squadre del Sasu, provenienti da Perugia, Sigillo e Foligno, composte da tecnici, operatori e sanitari nonché il personale del 118 che, giunti sul luogo hanno constatato il decesso dell’uomo. Ricevute le autorizzazioni del caso dagli inquirenti, i tecnici del Sasu hanno recuperato la salma componendola sulla speciale barella portantina in dotazione al Sasu e trasportata mediante tecniche alpinistiche fino al mezzo funebre. Sul posto anche i vigili del fuoco”.