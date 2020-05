Dramma a Foligno, morta la bimba scomparsa: è stata trovata in una piscina

FOLIGNO – Una vera e propria tragedia. È stata trovata morta la bambina di tre anni, scomparsa nel pomeriggio di lunedì nella zona di Capodacqua di Foligno. Il corpo sarebbe stato trovato nella piscina di un agriturismo, vicino alla sua abitazione. Secondo le prime informazioni potrebbe essersi trattato di un incidente, secondo quanto riporta l’Ansa. Sembra che la bambina fosse uscita da casa nel primo pomeriggio per portare a spasso dei cani. Sono subito scattate le ricerche alle quali hanno preso parte carabinieri, polizia e vigili del fuoco ance con i cani molecolari. Quando è stata trovata la piccola, i soccorritori hanno provato anche a rianimarla, ma invano. Sul posto hanno lavorato, purtroppo invano, oltre ai poliziotti, pompieri e volontari della Protezione civile e le delle squadre a terra di Foligno e Gaifana, anche un elicottero dei pompieri decollato da Arezzo.

Fra la sua abitazione e quella in cui è stata ritrovata purtroppo senza vita – all’interno della piscina dove era presente acqua – ci sarebbe una distanza di circa un chilometro e mezzo in linea d’aria, due chilometri percorrendo i sentieri. Una volta entrata nella struttura, dopo essere sfuggita al controllo dei familiari ed aver percorso la strada che l’ha fatalmente condotta in quella casa, la piccola è finita nella piscina con conseguenze tragiche. Il decesso sarebbe avvenuto per annegamento.