Approfondimenti investigativi

Il sacerdote, trasportato da personale del 118, è stato immediatamente ricoverato presso l’Unità di terapia intensiva dove è deceduto martedì mattina, a seguito di emorragia celebrale, trauma cranico e insufficienza cardio-circolatoria. È stato effettuato un sopralluogo all’interno della canonica del parroco da parte degli investigatori che non ha evidenziato segni riconducibili ad attività delittuose. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire le cause del decesso.