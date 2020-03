Città di Castello, accoltella il fratello durante una violenta lite in casa

CITTA’ DI CASTELLO – Con una violenza inaudita ha accoltellato il fratello durante una lite in casa. Il fatto è avvenuto venerdì in un appartamento di Città di Castello dove vivono quattro fratelli e dove, per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri di zona, è esplosa una furibonda discussione tra due di loro, entrambi tra i 45 e i 50 anni. La notizia è stata riporta dalla edizione umbra de La Nazione.

Dinamica Durante la lite uno dei due ha afferrato un coltello da cucina e ferito l’altro al braccio sinistro. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sono mai risultate gravi e dopo i punti di sutura è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il fratello aggressore è stato denunciato per lesioni e a seguito dell’intervento della Usl 1 gli è stata trovata