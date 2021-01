Dragomir lascia il Grifo e si accasa alla Virtus Entella

Se ne va Vlad Dragomir. Il centrocampista rumeno passa alla Virtus Entella. Così il comunicato nel sito del Perugia:

“AC Perugia Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Virtus Entella per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vlad Dragomir. La società ringrazia il giocatore per la professionalità e l’impegno dimostrato nel vestire i colori biancorossi con i quali ha totalizzato 76 presenze e 3 reti. A lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera”.

Potrebbe lasciare Perugia anche Marcello Falzerano, sul quale c’è un forte pressing della Reggiana. In entrata invece si spinge per l’ex Ternana Giovanni Di Noia, jolly del Chievo Verona che viene ritenuto l’elemento ideale sia in prospettiva che per coprire le eventuali, attuali lacune di organico.