Doppio incendio ad Umbertide: a fuoco un’automobile e diversi alberi

UMBERTIDE – Dalle ore 13.45 di domenica i Vigili del fuoco sono al lavoro per un incendio boschivo a Preggio, nel perugino. Quattro squadre a terra sono schierate a protezione delle abitazioni lambite dalle fiamme, mentre dall’alto un elicottero e due Canadair stanno effettuando diversi lanci d’acqua.

L’incendio ha rischiato di interessare alcune abitazioni che si trovano nella zona. Fortunatamente però non ci sono stati danni a persone.

Sempre nell’umbertidese, ma a Pierantonio, una squadra della centrale è intervenuta per spegnere le fiamme su una autovettura andata a fuoco lungo la E45 in direzione sud tra gli svincoli di Pierantonio e Resina. Nessuna persona coinvolta, anche se sono stati riscontrati disagi al traffico durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.