Doppio colpo per il Gubbio: ecco Bulevardi e Fantacci. Cucchietti alla Lucchese

GUBBIO – Il direttore sportivo del Gubbio Mignemi mette a segno altri due colpi per la nuova stagione. Dal Legnago Salus arriva a titolo definitivo il centrocampista Danilo Bulevardi.

Nato a Mazara del Vallo il 31 Gennaio 1995, Bulevardi è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Pescara per poi indossare le maglie di Ischia, L’Aquila, Teramo, Pordenone, Robur Siena, Cavese e Legnago Salus.

Un altro over arriva invece in prestito dalla Empoli: si tratta dell’attaccante Tommaso Fantacci. Classe 1997, lucchese, Fantacci è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli ed in carriera ha poi vestito le maglie di Padova, Prato, Carpi, Pistoiese, Empoli in prima squadra e Juve Stabia.

Il portiere Cucchietti passa invece a titolo definitivo alla Lucchese.