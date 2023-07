Doppio colpo Gubbio: presi il perugino Tozzuolo e il figlio d’arte Frey

Per il Gubbio due colpi in entrata e due in uscita. L’attaccante Arena è passato a titolo definitivo al Pisa, mentre il portiere Di Gennaro è tornato all’Inter.

In difesa arriva il terzino figlio d’arte Daniel Frey arriva in rossoblù in prestito dalla Cremonese che ne detiene il cartellino, di ruolo terzino destro è nato a Milano il 27 febbraio 2002. La scorsa stagione ha vestito la maglia della Carrarese collezionando 14 presenze totali. Suo padre Sebastien fu numero uno di Inter, Parma Fiorentina e Chievo.

Preso anche il centrale perugino, classe 2002, Alessandro Tozzuolo. Cresciuto nel Perugia ha giocato le ultime tre stagioni nel Montevarchi collezionando 63 presenze in serie C e 12 in serie D. Ha firmato un contratto che lo lega al Gubbio fino al 30 giugno 2025.