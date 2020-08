Doppio colpo di lusso per il Gubbio: ecco Pasquato e Sainz Maza

GUBBIO – Doppia operazione di rilievo per il ds del Gubbio Stefano Giammarioli. Arrivano a Gubbio il centrocampista spagnolo Miguel Angel Sainz Maza e l’attaccante scuola Juve Christian Pasquato. Quest’ultimo in particolare viene dalla vittoria del campionato di serie D col Campodarsego, poi non iscrittosi alla serie C, ma ha un passato importantissimo: serie A con Juventus, Lecce e Bologna serie B con Empoli, Triestina, Mode,a Pescara, Livorno e poi esperienze nella massima serie russa con il Krylya Sovetov ed in quella polacca col Legia Varsavia. Con quest’ultima formazione – ed in precedenza nella Juve – ha anche disputato una sfida in Europa League.

Sainz Maza, cresciuto nel Barcellona B, ha giocato le ultime due stagioni alla Cavese, ma ha disputato una stagione in B alla Reggina ed altre in C con Foggia, Pordenone, Pisa e Sicula Leonzio.

Ora fari puntati sulle altre trattative in entrata: il difensore centrale ex Ternana Andrea Signorini (30), figlio dell’indimenticabile Gianluca bandiera del Genoa, l’anno scorso a metà fra Catanzaro e Triestina e gli under Nicholas Martini (centrocampista classe 2001), Jacopo Pellegrini (attaccante del 2000) in prestito dal Sassuolo Primavera e Zakaria Sdaigui (centrocampista del 2000) dalla Roma Primavera.