Doppietta del Grifo: presi il difensore Negro e l’attaccante Murano

PERUGIA – Arrivano due nuovi giocatori alla corte del tecnico del Perugia Fabio Caserta. Il primo è il difensore Stefano Negro. Il 25enne difensore ha firmato: arriva dal Monza con la formula del prestito con diritto di opzione. Il giocatore raggiungerà nelle prossime ore il gruppo biancorosso in ritiro per mettersi agli ordini del tecnico Caserta.

Dal sito ufficiale del Perugia: ‘Stefano Negro è nato a Biella il 28 giugno del 1995. Cresciuto calcisticamente nella Primavera di Varese e Pro Vercelli, Negro ha successivamente indossato le maglie di Monza (tre stagioni con un totale di 58 presenze e 3 gol) e Viterbese. La società dà il benvenuto a Stefano e gli fa un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura!’.

In attacco arriva dal Potenza Jacopo Murano: è arrivato nella mattinata di giovedì al Curi, ha effettuato le visite mediche ed ha messo la firma sul contratto biennale con opzione per il terzo anno e premio in caso di promozione in Serie B.

Segue il comunicato ufficiale pubblicato nel sito del Perugia:

“Nato a Potenza il 14 febbraio del 1990, Murano, nell’arco della sua carriera, ha indossato, tra le altre, le maglie di Campobasso, Taranto, Montichiari, Monopoli, Grosseto e Recanatese. Nel 2017 avviene il passaggio in massima serie alla corte della Spal che lo gira in prestito al Trapani dove mette a segno 13 reti in 36 apparizioni. Il 22 febbraio del 2019 il Potenza ufficializza l’acquisizione dell’attaccante.La Società da il benvenuto a Murano e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra”