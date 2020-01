Dopo una lite imbraccia il fucile e spara alla sorella e al fidanzato

MARSCIANO – Momenti di terrore giovedì sera in una casa di San Valentino della Collina. frazione di Marsciano: un uomo di quarant’anni, per motivi che non sono ancora chiari, ha imbracciato il fucile e dal terrazzino di casa ha sparato verso la sorella di 32 e il fidanzato. La notizia viene riporta da La Nazione. La ragazza è stata subito ricoverata all’ospedale di Perugia in codice rossa avendo riportato ferite in varie parti del corpo. Uno dei medici di turno, il dottor Antonio Galzerano, ha esposto ai familiari la complessa situazione delle condizioni donna, che nelle prossime ore potrebbe essere sottoposta ad intervento chirurgico per le lesioni riportati ad organi vitali. Il fidanzato della donna, invece, ha riportato ferite agli arti inferiori ed è anche lui ricoverato. L’autore del gesto al momento è sottoposto alle indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Todi, coordinati dalla procura di Spoleto. Non è noto se sia stato sottoposto a provvedimenti, così come non sono chiari al momento i motivi che hanno scatenato la lite degenerata nei colpi di arma da fuoco.