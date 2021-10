Dopo tre settimane di cantiere riapre la galleria di Forca Cerro per la Valnerina

SPOLETO – Riapre sabato 16 ottobre alle 18 la galleria di Forca di Cerro per la Valnerina. Ad annunciato è l’assessore regionale Enrico Melasecche. La galleria è stata chiusa tre settimane fa per eseguire 5,5 milioni di euro in lavori di risanamento profondo della pavimentazione che hanno causato enorme disagio sia ai residenti del cratere del sisma, a cominciare dagli studenti medi che frequentano le scuole di Spoleto e Foligno, che a chi orbita in Valnerina per motivi di lavoro. Il traffico, infatti, è stato deviato sulla vecchia statale con forti pendenze e numerose curve, dove in queste tre settimane si è registrato un incidente con due feriti e nei giorni scorsi lunghe code a causa di due autoarticolati che si sono incastrati in prossimità di una curva.