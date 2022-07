Dopo il rischio chiusura l’Isuc riprende l’attività con un nuovo programma

PERUGIA – L’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea (Isuc) riprende l” attività sulla base del nuovo programma e del nuovo bilancio 2022-24, “superando i problemi di organizzazione interna e gestionale”. Ad annunciarlo martedì, a Perugia, nella sede di piazza IV Novembre, il presidente dell’Istituto, Alberto Stramaccioni. Un” attività del “nuovo Isuc” che riparte quindi, dopo la gestione commissariale dal 2019 al 2021 e l” approvazione della nuova legge regionale, grazie a tre convenzioni con altrettante istituzioni pubbliche (Università degli Studi di Perugia e Università per Stranieri) e private (da individuare ancora sulla base di un avviso esplorativo pubblico in corso con scadenza il 28 luglio) che saranno attivate a partire dal primo settembre. La principale esigenza, infatti, era quella di dotarsi di nuovi ricercatori e collaboratori dopo la scadenza al 31 dicembre 2021 degli incarichi dei precedenti studiosi. “Saranno accordi annuali e prorogabili per il secondo e terzo anno – ha spiegato Stramaccioni – e la strada che si apre è quella degli assegni di ricerca che noi finanzieremo con i ricercatori che potranno così lavorare ai nostri progetti insieme alle università. Non che prima non ci fosse, ma ora inizia a muoversi un rapporto privilegiato con le due università istituzionalizzandolo”. Accordi che puntano “a qualificare ed ampliare l” area della ricerca storica sull” Umbria contemporanea così come a garantire e migliorare i servizi utili ai cittadini e studiosi per la divulgazione e la conoscenza storica”.

Nuove piste di ricerca

I nuovi dirigenti dell” Isuc nel loro programma hanno voluto definire poi nuove piste di ricerca articolate in otto fasi storiche. Sulla base di questo macro-programma, l’Isuc e l” ateneo perugino lavoreranno per realizzare ricerche e pubblicazioni riguardanti il tema “Le classi dirigenti dell” Umbria tra fascismo e repubblica (1922-1970), mentre con la Stranieri si realizzeranno ricerche e studi sul tema “Storia dell” imprenditoria umbra tra Ottocento e Novecento”. Con l” istituzione culturale privata non ancora selezionata, l’Isuc attiverà due diverse ricerche storiche: “La presenza politico-militare dell’esercito anglo-americano in Umbria tra il 1944 e il 1946″ e “Le cronache politiche e culturali a Perugia dall’Unità d” Italia alla prima guerra mondiale”. Oltre ai nuovi studiosi che saranno selezionati grazie all” attivazione di questi specifici assegni di ricerca, per Stramaccioni comunque “andrebbe recuperata anche l” esperienza di quelli che hanno collaborato qua per molti anni”. Sono sette-otto, è stato poi ricordato. La nuova fase della ricerca storica dell” Isuc, istituto nato nel 1974, arriva quindi a seguito delle decisioni assunte dall” Assemblea dei soci istituzionali e privati che il 20 luglio scorso ha approvato programma e bilancio preventivo presentati dal presidente e dai membri del Comitato tecnico scientifico (Costanza Bondi, Jacopo Caucci, Alba Cavicchi, Massimiliano Presciutti) eletti dall’ottobre 2021. Il tutto sulla base delle disponibilità finanziarie riconfermate dal Consiglio regionale (123.000 euro annui). “Noi abbiamo autonomia scientifica – ha sottolineato Stramaccioni – ma dal punto di vista dell’ attività gestionale no. Gli uffici della Regione ci hanno supportato e sostenuto e così oggi siamo nelle condizioni di ripartire nella maniera giusta e nuova”. Oltre alla ricerca storica sull’ Umbria contemporanea – è stato evidenziato – riprenderà l’insieme delle attività svolte nei decenni precedenti (iniziative a sostegno del calendario civile, assistenza a studiosi, attività editoriale e didattica, eccetera), compreso il potenziamento del sito internet e la realizzazione di una rivista cartacea con periodicità semestrale.