Coronavirus: Dl liquidità, via libera a 400 miliardi di prestiti: sospesi altri pagamenti fiscali

ROMA – Un decreto per la liquidità. Il Consiglio dei ministri ha approvato lunedì un pacchetto di norme che punta a garantire alle imprese – “grandi, medie e piccole” dichiara il premier Giuseppe Conte – un flusso “poderose” di risorse. Ecco le misure contenute nel provvedimento.

Rinviati i pagamenti

Il governo sospende “vari pagamenti fiscali, contributivi e alcune ritenute” che cadevano tra aprile e maggio”.

Tablet negli istituti

Dopo un monitoraggio, il decreto stanzia 85 milioni di euro in favore delle scuole. “Risorse che possono essere spese subito”, dice la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Di questi 85 milioni, settanta permetteranno agli istituti di acquistare “tablet e pc” in modo da organizzare meglio la didattica a distanza. Beneficiari saranno “gli studenti meno abbienti. Bisogna garantire – aggiunge la ministra – il diritto costituzionale di accesso alla scuola”.

La sicurezza nazionale

Le imprese italiane, fiaccate dalla bufera economica, rischiano di diventare preda di colossi internazionali. Per contrastare “scalate ostili”, il governo rende più alto il muro protettivo delle norme golden power. La protezione investirà anche aziende attive nei settori finanziario, dell’energia, dei trasporti, dell’acqua, della sicurezza alimentare, dell’agricoltura”. Dichiara il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fracarro: “Da questo momento, lo Stato potrà bloccare le acquisizioni di aziende espressione dell’interesse nazionale. Questo momento di difficoltà non si tradurrà in un’occasione per depredare il tessuto produttivo italiano”.