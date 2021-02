Donne rapinate con violenza: due giovani finiscono in carcere

PERUGIA – Sono stati gli uomini della squadra volante a inseguire e fermare due giovani malviventi che, secondo gli inquirenti, mettevano a segno colpi violenti ai danni esclusivamente di donne, muovendosi in un’area territoriale vasta, compresa tra Perugia e Foligno, nel weekend scorso muovendosi a bordo di un Fiat Panda rubata in zona Pallotta. Si tratta di tre colpi, di cui uno a san Sisto, uno nella zona di Fontivegge a due donne di mezza età e il terzo a Foligno ai danni di una anziana. I due sono stati arrestati il 3 febbraio scorso quando gli uomini della dirigente Monica Corneli hanno intercettato la piccola utilitaria in zona Pian della Genna.