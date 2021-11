Donne e prostituzione, nuova bufera social: post sessista del presidente Pd della provincia di Terni

TERNI – Il sessismo non è mica solo una prerogativa di alcuni. A vedere come stanno le cose, a Terni ed in provincia sembra essere una cosa piuttosto diffusa. Tant’ è che dopo nemmeno tre giorni dalla discussa e discutibile ordinanza sulle minigonne del sindaco leghista Latini, ecco un’altra ‘perla’ meravigliosa, stavolta targata Pd.

Il presidente della provincia, nonchè sindaco di Guardea Giampiero Lattanzi, pubblica infatti sulla sua pagina facebok un post nella sedicente rubrica “L’ora del cazzeggio” e che qui sotto vedete per intero. Dopo la Lega, il Pd, sia mai che si debba rimanere indietro: è sempre bene stare al passo anche quando si rimesta nel torbido.

Il testo incriminato

Si vedono due donne donne dialogano tra loro e una dice all’altra: “Come fai ad avere tutti questi soldi?Lenticchie a Capodanno?” La risposta dell’altra: “No piselli tutto l’anno”. Con una delle ragazze che porta una busta con sopra una scritta che potete vedere e che non lascia adito a dubbi. E naturalmente, una delle due ragazze…è in minigonna.

L’attacco delle donne di FdI

Le donne di Fratelli d’Italia, insieme alla responsabile dipartimento Pari opportunità del partito umbro, Fiorella Ciani definiscono il post: “In linea con un genere di umorismo goliardico tipicamente maschile di bassissimo livello che non si accosterebbe bene nemmeno alle osterie di un tempo” Scrivono le donne di Fdi: “Il post mette in luce in maniera eclatante i luoghi comuni esistenti dai secoli dei secoli nei confronti del sesso femminile, senza “nessun equivoco di sorta”. “Sarebbe già molto poco giustificabile un post del genere – per le esponenti di FdI – se lo avesse pubblicato una persona qualsiasi, invece in questo caso si tratta di una persona che ricopre una carica pubblica, anzi due”.

Quanto alla rimozione del post, secondo le undici amministratrici Lattanzi “non ha avuto nemmeno il coraggio di mantenere la faccia e continuare a veicolare tristi messaggi scontati e sessisti. A condire un po’ il tutto, che già basterebbe e avanzerebbe, sta il fatto che il povero malcapitato non solo si diverte a “cazzeggiare” come scrive appunto goliardicamente con terribili doppi sensi, sarebbe già molto poco giustificabile un post del genere, che, come si vede dai like ricevuti, dal numero dei commenti e dal numero delle condivisioni ottenute in solo un’ora di pubblicazione ha subito riscosso grande successo di cameratismo di genere se lo avesse pubblicato una persona qualsiasi, invece in questo caso si tratta di una persona che ricopre una carica pubblica, anzi due, quella di Sindaco e quella di Presidente di Provincia, tutte le donne immaginiamo, davvero con grande ansia attendono che produca qualche altra perla per l’ora del “cazzeggio”

La replica di Lattanzi.

Il presidente della provincia rimuove l’immagine e prova a scusarsi: “L’ ultimo post di domenica pubblicato su questa “rubrica” ha assunto dei significati che non voleva assolutamente avere, ben lungi dallo scopo prefissato che era solo quello di strappare un sorriso. Poiché non voglio assolutamente fornire immagini distorte del mio modo di essere e di pensare, nè tantomeno, pur involontariamente suscitare malesseri in alcuno, rimuovo il post a testimonianza delle buona fede con cui era stato pubblicato. Non volevo ledere i valori di nessuno, tantomeno delle donne, molte delle quali avevano risposto con un like alla vignetta. Il mio modo di agire e pensare come privato cittadino e amministratore lo dimostra. Ma d’ora in poi – conclude – starò più attento”