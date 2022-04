Donnarumma regala alla Ternana il derby, al Grifo serve un’impresa per i playoff

TERNI – Alfredo Donnarumma tinge di rossoverde il derby del Liberati: la Ternana vince 1-0, centrando l’ultimo obiettivo stagionale e complicando la corsa playoff del Perugia, al quale adesso serve la vittoria sul Monza nell’ultima di campionato venerdì e una concomitanza di risultati favorevoli. I rossoverdi invece potranno andare ad Ascoli sereni, senza più niente da chiedere e con tanta amarezza per i clamorosi errori arbitrali che l’hanno privata di playoff alla loro portata.

Le scelte

Alvini rispetto alla vigilia sceglie Olivieri in attacco rispetto a De Luca. Confermate il resto delle indiscrezioni, con Segre che parte in panchina. Nella Ternana assente Koutsoupias, infortunato, al suo posto Agazzi.

Primo tempo

Parte bene la Ternana, più pimpante rispetto al Perugia. Subito una occasione al minuto 9 con Partipilo che va giù in area, Massa lascia correre. Poco dopo colpo di testa debole di Bogdan, nessun problema per Chichizola che blocca. Defendi impegna ancora la difesa biancorossa, risponde dall’altra parte l’ex Burrai con una conclusione centrale, facile preda per Iannarilli. Al 25′ punizione dal limite di Palumbo a saltare la barriera, Chichizola blocca in due tempi.

Al 32′ ecco anche Donnarumma si produce in una semirovesciata che va alta di poco. Perugia non pervenuto nella prima mezzora di gara e anzi, tre minuti dopo arriva il gol rossoverde, segnato dallo stesso Donnarumma, bravo a ribadire con un tap in da un metro la respinta di Chichizola su tiro di Agazzi. Il Grifo incassa e reagisce, con un colpo di testa di Rosi a botta sicura che va alto di pochissimo. Prima del riposo, gol annullato ad Olivieri, per un fuorigioco in partenza, sul lancio del contropiede.

Secondo tempo

Si riparte con gli stessi uomini del primo tempo ed è il Perugia a rendersi pericoloso: ripartenza che porta al tiro Matos, diagonale mancino fuori di poco, con errore di Celli in copertura. Defendi ci prova senza esito, poi proteste del Perugia per un presunto tocco di mano di Bogdan in area, Massa lascia anche qui proseguire ed ha ragione.

A seguire il Perugia si conquista una bella punizione dal limite che l’ex Burrai scaglia verso la porta rossoverde: Iannarilli respinge coi pugni. Ancora il Perugia, con Alvini che nel frattempo ha inserito tutte le punte: cross di Matos e palla sull’esterno della rete. A seguire contropiede velenoso della Ternana che lancia a rete Partipilo, il cui tiro è però telefonato in braccio a Chichizola. Sul rovesciamento, ancora pericoloso il Perugia: Olivieri solo davanti a Iannarilli calcia centrale, il portiere salva un rigore in movimento. Altra occasionissima per il raddoppio rossoverde al 34′, con Partipilo che arriva tardi su un buon pallone e favorisce l’intervento del portiere biancorosso. Poi nient’altro, sino alla festa rossoverde.

Il tabellino

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Bogdan, Capuano, Celli; Defendi, Proietti, Agazzi, Palumbo (33’st Paghera), Martella (33’st Ghiringhelli); Partipilo (39’st Mazzocchi), Donnarumma (26’st Pettinari). A disp.: Krapikas, Ndir, Furlan, Capone, Rovaglia, Peralta, Boben, Mazza. All.: Lucarelli

PERUGIA (3-4-2-1): Chichizola; Rosi, Curado (34’st Beghetto), Dall’Orco; Ferrarini (16’st Segre), Kouan (26’st Falzerano), Burrai, Lisi (26’st De Luca); Santoro (16’st Carretta), Matos; Olivieri. A disp.: Fulignati, Zaccagno, Gyabuaa, Ghion, D’Urso, Zanandrea, Sgarbi. All.: Alvini

ARBITRO: Massa di Imperia (assistenti: Preti-Baccini IV Ufficiale: Tremolada)

VAR: Fourneau di Roma 1 AVAR: L: Rossi

MARCATORI: 35’pt Donnarumma (T).

NOTE: Giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 10.374 dei quali 372 da Perugia. Ammoniti: Kouan (P), Proietti (T), Curado (P), Palumbo (T), Iannarilli (T), Paghera (T), Rosi (P). Calci d’angolo: 4-1. Recupero 0’pt 4’st