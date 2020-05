Donna trovata morta in casa a Città di Castello

CITTA’ DI CASTELLO – Sabato pomeriggio l’allarme al 115 è arrivato da Città di Castello. In via Dante Alighieri una donna, seguita dai servizi, non dava risposte e l’appartamento era chiuso dall’interno. I vigili hanno forzato la porta e hanno trovato la donna di 56 anni riversa a terra senza vita. Sul posto anche il 118 e il comandante della stazione carabinieri tifernate, luogotenente Capalti. E’ stata avvisata l’autorità giudiziaria. Morte per cause naturali, probabile arresto cardiaco.