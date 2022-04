Domenica delle palme, Bassetti: “Tanti ucraini calpestati nella loro dignità”

PERUGIA – Ha avuto al centro la guerra in Ucraina l’omelia pronunciata dal cardinale Gualtiero Bassetti in occasione della Domenica delle palme. “Vi invito con tutto il cuore – ha detto nella cattedrale di San Lorenzo – a vivere con intensità questa settimana santa che ci prepara alla Pasqua. Immergiamoci pienamente in tutte le vicende che hanno segnato la passione, morte e risurrezione di Gesù. E accanto a quelle di Gesù ci sono le sofferenze di tanti fratelli e sorelle ucraini calpestati nella loro dignità umana, particolarmente i bambini, le donne, gli anziani, i giovani”.