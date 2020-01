Domenica al museo, torna l’iniziativa per visitare gratis dei veri gioielli

PERUGIA – Dieci siti museali umbri a ingresso gratuito domenica 5 gennaio. Torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini, che prevede l’accesso libero in tutti i musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Tanti i luoghi d’arte d’Italia che si potranno visitare senza sborsare un euro. Tra questi si segnala la Reggia di Caserta, la Pinacoteca Brera, i Musei Reali di Torino, Paestum, il Parco archeologico di Ostia antica, la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, Castel Sant’Angelo, gli Uffizi e Pompei

Musei In Umbria in particolare ingresso libero al Teatro romano e Antiquarium di Gubbio, Tempietto sul Clitunno, Palazzo ducale di Gubbio, Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto (prenotazione facoltativa +39 0743 223277 o email: pm-umb.museospoleto@beniculturali.it), Museo archeologico nazionale dell’Umbria (prenotazione facoltativa +39 075 5727141), Ipogeo dei Volumni e necropoli del Palazzone a Perugia; Galleria nazionale dell’Umbria di Perugia, Castello Bufalini a San Giustino; Museo nazionale del Ducato di Spoleto e Rocca albornoziana (prenotazione facoltativa +39 0743 224952 email museoducatospoleto@sistemamuseo.it); Villa del Colle del Cardinale a Perugia (prenotazione obbligatoria +39 075 5759645).