“Diversi colori, diverse identità, stessi diritti”: prima panchina arcobaleno a Terni 

TERNI – Il 23 maggio 2022, in occasione delle celebrazioni della Giornata nazionale della legalità è stata inaugurata, dinanzi al Tribunale, la prima panchina arcobaleno della città di Terni. ‘Diversi colori, diverse identità, gli stessi diritti’. Il Tribunale di Terni e il comitato Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Terni, in collaborazione con l’istituto musicale ‘Briccialdi’, hanno organizzato per l’occasione un evento dal messaggio simbolico rivolto a tutta la cittadinanza e in modo particolare alle giovani generazioni e alle scuole allo scopo di incoraggiare iniziative mirate alla cultura del rispetto e della legalità per una cittadinanza attiva, responsabile e partecipe.