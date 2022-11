Distretti umbri del cibo, al via quello del Trasimeno-corcianese

CITTA’ DELLA PIEVE – A qualche mese, ormai, dal riconoscimento ottenuto dalla Regione dell’Umbria il 16 giugno scorso, per i due Distretti del Cibo umbri (quello del’Area Trasimeno-Corcianese e quello Sud-Ovest Orvietano) ecco il primo atto del percorso che auspicabilmente dovrà portare ai territori di riferimento oltre 10 milioni di euro, in investimenti, promozione e ricerca nel settore agroalimentare regionale sui 120 milioni di euro previsti dal bando del Mipaaf in materia, prossimo all’uscita.

Si è trattato di un’importante e partecipata assemblea congiunta, quella tenutasi martedì pomeriggio a Città della Pieve, alla presenza del vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alle Politiche Agricole Roberto Morroni, del Sindaco di Città della Pieve Fausto Risini, del Presidente del Gal Trasimeno-Orvietano e del Distretto del Cibo di Orvieto Gionni Moscetti, del Presidente del Distretto del cibo Trasimeno-Corcianese Romeo Pippi, della Direttrice del Gal e coordinatrice dei Distretti Francesca Caproni, del Presidente dell’Unione dei Comuni del Trasimeno Matteo Burico, del Daniele Parbuono dell’Università degli Studi di Perugia e di numerosi imprenditori che hanno già aderito ai Distretti o che stanno per farlo.

Progetto per la crescita del settore in Umbria

Un’occasione utile per accendere il dibattito sulle strategie e sui prossimi appuntamenti con l’obiettivo di costruire il progetto migliore, serio e innovativo in grado di avviare un efficace processo di crescita del settore economico territoriale più importante, l’agroalimentare, che si intreccia spesso con quello turistico e delle tradizioni locali. L’assemblea, i relatori e i promotori dei due Distretti del Cibo, i primi in Umbria, hanno riconosciuto all’Assessore Morroni grande vicinanza ed incoraggiamento nel percorso che ha portato alla costituzione ed in seguito al riconoscimento regionale. “Atti convinti – ha risposto Morroni – per l’importanza dei Distretti del Cibo che possono cambiare la filosofia e la forza del settore agroalimentare in Umbria, proprio perché insieme si può fare di più e meglio che da soli. Occorre infatti – ha sottolineato – sviluppare la cultura dell’agire insieme per creare occasioni di sviluppo e di crescita economica che possano arrestare la fuga dei giovani, dei più qualificati che sono costretti spesso ad espatriare per lavorare. E’ il momento – ha concluso – nel quale è necessario costruire il progetto con apporto qualificato per attrarre risorse che sono aggiuntive rispetto al PSR e ai Fondi Comunitari, riconoscendo unità di intenti e sintonia tra Regione, Gal, istituzioni e imprese, presupposti fondamentali per completare con successo questo lavoro”.

Il supporto dell’ateneo

Supporto è venuto anche dall’Università degli Studi di Perugia con il Daniele Parbuono che ha portato il saluto del Magnifico Rettore, Maurizio Oliviero, e ribadito la disponibilità della prestigiosa istituzione a supportare i due Distretti nelle forme e nei modi che verranno a breve individuati. E massima condivisione è arrivata dall’Unione dei Comuni del Trasimeno nelle parole del Presidente Matteo Burico, che ha ringraziato per il lavoro fin qui svolto il Gal Trasimeno-Orvietano e la Regione dell’Umbria, riconoscendo nei Distretti del Cibo una grande opportunità per le imprese del territorio. L’incontro si è concluso con la definizione di un percorso di lavoro che porterà al perfezionamento dei due progetti di distretto che aderiranno, nei prossimi mesi, al bando del MIPAAF puntando su quelle tipicità che rappresentano il paniere specifico delle produzioni certificate per i territori dei due Distretti, appunto il Trasimeno–Corcianese e l’Area Sud Ovest Orvietano, che possono contare su vere e proprie eccellenze a partire dalle produzioni leader del vino e dell’olio.