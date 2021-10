Dissesto del Comune di Terni, sanzioni pecuniarie per l’ex sindaco e nove assessori

TERNI – Arrivano sanzioni per quanto concerne il dissesto del comune di Terni nel periodo 2014-18. Lo ha deciso la Corte dei Conti. Sanzionati con multe l’ex sindaco Leopoldo Di Girolamo ed alcuni ex assessori

Di Girolamo dovrà pagare 5.590 euro (richiesta dell’accusa 11.180 euro), l’ex assessore al bilancio Vittorio Piacenti D’Ubaldi 29.517 euro (richiesta 59.035 euro), l’ex vice sindaco Francesca Malafoglia 40.996 euro (richiesta 81.993 euro), gli ex assessori Emilio Giacchetti e Stefano Bucari 16.397 euro ciascuno (richieste 32.797), gli ex assessori Francesco Andreani, Daniela Tedeschi e Cristhia Falchetti Ballerani 14.759 euro ciascuno (confermata la richiesta) e l’ex assessore Tiziana De Angelis, unica amministratrice in carica, è consigliere comunale 16.399 euro (confermata la richiesta). Tutte sanzioni ridotte se pagheranno del 30% se versate al Comune di Terni entro 60 giorni dalla sentenza. La Corte dei Conti ha inoltre rigettato la richiesta di interdizione di 10 anni dai pubblici uffici avanzata dalla procura regionale. Prima però si andrà in appello