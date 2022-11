Disagio e povertà, la Caritas perugina aiuta due mila persone in difficoltà

Nuovo punto ristoro

“Abbiamo aperto un nuovo punto di ristoro sociale a Perugia città, la ‘Mensa Don Gualtiero’, intitolata al cardinale Bassetti – ricorda – dopo la ‘Mensa San Lorenzo’ di via Imbriani. Abbiamo anche aperto il quinto Emporio della Solidarietà, a Ponte Pattoli. Gli empori ci permettono di far fronte all’emergenza alimentare ritornata in maniera importante, dovuta anche ai rincari di questo tempo. Le mense e gli empori sono vere e proprie opere segno per essere vicini a tante famiglie – quelle italiane sono sempre più – che vivono gravi situazioni di difficoltà a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina. Negli ultimi due anni, quelli segnati dal Covid, guerra in Ucraina e caro energetico – commenta don Marco Briziarelli – dai dati in possesso la povertà è aumentata, un incremento significativo, purtroppo, confermato nel Rapporto diocesano presentato a maggio e le previsioni non solo confortanti per la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Un aumento che potrebbe essere al di sopra del 20% rispetto al 2021, di nuove famiglie in povertà, quelle che mai prima si erano rivolte alla Caritas. Ci aspettano, quindi, sfide importanti che cerchiamo sempre di vivere in maniera totale, nell’accompagnare i poveri, facendo con loro un cammino progettuale che li porti a un ritorno all’autonomia grazie ad azioni e a progetti di prossimità”.